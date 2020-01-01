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Джордже Деспотович может перейти в «Рубин»
Metaratings
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Матч ТВ
Бывший форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает «Спорт-Экспресс». В настоящее время сербский нападающий является свободным агентом. Летом он покинул «Оренбург», с которым у него истек контракт.В источнике
С чего всё начиналось
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Известный форвард может усилить команду Слуцкого

Экс-игрок «Оренбурга» является свободным агентом, ранее им интересовались «Ростов», ЦСКА и «Локомотив», а также ряд турецких клубов. В последнее время наиболее реальным выглядел переезд в Турцию, но сейчас 28-летний серб получил на согласование контракт от казанцев.
Спорт-Экспресс вчера в 23:26
Подробнее о событии
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Источник: «Рубин» сделал официальное предложение Деспотовичу

Спорт БИЗНЕС Online 02:48
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«Рубин» сделал предложение Деспотовичу

Футбол России 02:43
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СМИ: Деспотович может пополнить «Рубин»

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