Джордже Деспотович может перейти в «Рубин»
Бывший форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает «Спорт-Экспресс». В настоящее время сербский нападающий является свободным агентом. Летом он покинул «Оренбург», с которым у него истек контракт.В источнике
С чего всё начиналось
Экс-игрок «Оренбурга» является свободным агентом, ранее им интересовались «Ростов», ЦСКА и «Локомотив», а также ряд турецких клубов. В последнее время наиболее реальным выглядел переезд в Турцию, но сейчас 28-летний серб получил на согласование контракт от казанцев.
Спорт БИЗНЕС Online 02:48