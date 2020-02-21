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«Оренбург» арендовал полузащитника «Зенита»
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Полузащитник "Зенита" Кирилл Капленко будет выступать до лета в "Оренбурге" на правах аренды.В текущем сезоне 20-летний игрок выступал за "Зенит-2".В источнике
Подробнее о событии
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«Оренбург» арендовал у «Зенита» Капленко

Sport24.ru 06:28 
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Полузащитник «Зенита» Капленко продолжит карьеру в «Оренбурге» (фото)

Советский спорт 05:56 
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Хавбек «Зенита» Капленко арендован «Оренбургом»

Sports.ru 05:50
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