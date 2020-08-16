«Оренбург» и «Текстильщик» сыграли вничью в матче ФНЛ

В воскресенье, 16 августа, в матче 4-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург» на своем поле встречался с ивановским «Текстильщиком».