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Коммерсантъ СамараКоммерсантъ Самара
«Оренбург» и «Текстильщик» сыграли вничью в матче ФНЛ
Удар56
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В воскресенье, 16 августа, в матче 4-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург» на своем поле встречался с ивановским «Текстильщиком».В источнике
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Ничья: «Оренбург» сыграл с «Текстильщиком»

1743.ru 11:20
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«Оренбург» упустил победу в матче с «Текстильщиком», «Спартак-2» победил «Акрон»

Футбол России 10:59
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«Оренбург» сыграет с «Текстильщиком»: ссылка на трансляцию здесь

РИА Оренбуржье 04:12
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