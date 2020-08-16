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«Оренбург» и «Текстильщик» сыграли вничью в матче ФНЛ
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В воскресенье, 16 августа, в матче 4-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург» на своем поле встречался с ивановским «Текстильщиком».В источнике
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ФК «Оренбург» сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком»

Вестирама.ру 13:57
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«Оренбург» упустил победу над «Текстильщиком», но сохранил первое место в ФНЛ

Orenburg.media 12:34
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«Оренбург» сыграл вничью с «Текстильщиком», «Спартак-2» обыграл «Акрон»

Спорт-Экспресс 11:03
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