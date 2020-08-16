НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМесси уведомил «Барселону» о желании уйти, сообщает источникХэмилтон выиграл Гран-при Австрии, Квят показал 12-й результат«Вашингтон» Овечкина в третий раз проиграл «Айлендерс» в плей-офф НХЛБитва легенд: Миочич победил Кормье и стал величайшим тяжеловесом UFCСевилья — Манчестер Юнайтед 1:1 (2-й тайм)Коммерсантъ Самара«Оренбург» и «Текстильщик» сыграли вничью в матче ФНЛ56orb.ru1056orb.ruИзвестно.руФутбол РоссииАиФ ОренбургИвановские новостиSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruSportbox.RUЧастник.RuСлухи и ФактыВ воскресенье, 16 августа, в матче 4-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург» на своем поле встречался с ивановским «Текстильщиком».В источнике Комментировать2Подробнее о событии ФК «Оренбург» сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком»Вестирама.ру 13:57«Оренбург» упустил победу над «Текстильщиком», но сохранил первое место в ФНЛOrenburg.media 12:34«Оренбург» сыграл вничью с «Текстильщиком», «Спартак-2» обыграл «Акрон»Спорт-Экспресс 11:03рекламаГлавноеМесси уведомил «Барселону» о желании уйти, сообщает источникХэмилтон выиграл Гран-при Австрии, Квят показал 12-й результат«Вашингтон» Овечкина в третий раз проиграл «Айлендерс» в плей-офф НХЛБитва легенд: Миочич победил Кормье и стал величайшим тяжеловесом UFCСевилья — Манчестер Юнайтед 1:1 (2-й тайм)Новости