«Оренбург» хочет взять Кокорина в аренду у «Зенита»

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев сообщил о заинтересованности клуба в нападающем "Зенита" Александре Кокорине. Команда хотела бы взять футболиста в аренду до конца сезона. "Оренбург" заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин.