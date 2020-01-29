«Оренбург» хочет взять Кокорина в аренду у «Зенита»
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев сообщил о заинтересованности клуба в нападающем "Зенита" Александре Кокорине. Команда хотела бы взять футболиста в аренду до конца сезона. "Оренбург" заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин.В источнике
С чего всё начиналось
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев рассказал о желании приобрести нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Ранее агент и отчим игрока Кирилл Логинов подтвердил, что Кокорин поедет на сбор с «Зенитом-2». «Оренбург» заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин.
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