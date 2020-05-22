НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
«Оренбург» не стал продлевать контракт с главным тренером Емельяновым
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sportbox.RU
  • Prooren.ru
  • CT news
  • Спорт день за днем
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Sportssmi.ru
  • Аргументы и Факты
Футбольный клуб «Оренбург» на своем официальном сайте объявил о том, что контракт с главным тренером Константином Емельяновым, который истекает в конце мая, продлен не будет. Емельянов, занимавший данную должность с декабря 2019 года, уже покинул клуб.В источнике
1
С чего всё начиналось
— Руководство футбольного клуба «Оренбург» благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении на официальном сайте «Оренбурга».
Матч ТВ вчера в 06:23
Подробнее о событии
alt

Емельянов покинул пост наставника «Оренбурга»

Sport.ru вчера в 06:59
alt

ФК «Оренбург» не стал продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым

Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 06:27
alt

Емельянов покинет пост главного тренера «Оренбурга»

Матч ТВ вчера в 06:23
реклама
Главное
Новости