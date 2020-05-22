«Оренбург» не стал продлевать контракт с главным тренером Емельяновым
Футбольный клуб «Оренбург» на своем официальном сайте объявил о том, что контракт с главным тренером Константином Емельяновым, который истекает в конце мая, продлен не будет. Емельянов, занимавший данную должность с декабря 2019 года, уже покинул клуб.В источнике
С чего всё начиналось
— Руководство футбольного клуба «Оренбург» благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении на официальном сайте «Оренбурга».
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 06:27