«Оренбург» не стал продлевать контракт с главным тренером Емельяновым

Футбольный клуб «Оренбург» на своем официальном сайте объявил о том, что контракт с главным тренером Константином Емельяновым, который истекает в конце мая, продлен не будет. Емельянов, занимавший данную должность с декабря 2019 года, уже покинул клуб.