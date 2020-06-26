НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент РПЛСегодня в Российской футбольной Премьер Лиге стартует 24-й тур«Матч ТВ» покажет шесть матчей 24-го тура РПЛ в прямом эфире«Оренбург» сообщил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубеГлавноеМатч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменили из-за коронавируса«Зенит» и «Крылья Советов» объявили составы на матч чемпионата РоссииСтало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций УЕФА-2020/21Гончаренко вернулся в Москву и определился со своим будущим в ЦСКАПанарин заявил, что сомневается в процветании НХЛКоммерсантъМатч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменили из-за коронавирусаSports.ru25Sports.ruСпорт БИЗНЕС OnlineСпорт-ЭкспрессНациональная служба новостейРБК КраснодарКП - КубаньЮга.руВестирама.руВечерняя МоскваРЕН ТВРеальное времяМатч ТВГазета.RuMetaratingsЮгополисКомсомольская правдаGazeta.SPbНТВОренИнформНовая КубаньRT на русскомPrognozistСпорт день за днемPravda.RuЧемпионатМатч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится из-за коронавируса в уральском клубе, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.В источнике Комментировать16Подробнее о событии В «Оренбурге» объяснили, почему согласились на техническое поражениеРИА Новости 11:51«Краснодар» не сыграет второй тур подряд. Следующий матч – с «Ростовом»Sports.ru 11:59«Краснодар» объявил, что матч с «Оренбург» не состоитсяСпорт-Экспресс 11:17рекламаЕщё по теме«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент РПЛСегодня в Российской футбольной Премьер Лиге стартует 24-й тур«Матч ТВ» покажет шесть матчей 24-го тура РПЛ в прямом эфире«Оренбург» сообщил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубеГлавноеМатч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменили из-за коронавируса«Зенит» и «Крылья Советов» объявили составы на матч чемпионата РоссииСтало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций УЕФА-2020/21Гончаренко вернулся в Москву и определился со своим будущим в ЦСКАПанарин заявил, что сомневается в процветании НХЛНовости