Матч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменили из-за коронавируса

Матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится из-за коронавируса в уральском клубе, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.