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Матч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменили из-за коронавируса
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Матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится из-за коронавируса в уральском клубе, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.В источнике
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