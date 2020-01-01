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«Оренбург» объяснил отказ играть с «Краснодаром» молодежным составом
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Пресс-служба «Оренбурга» объяснила, почему руководство клуба не стало выставлять против «Краснодара» молодёжную команду по примеру «Ростова».В источнике
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«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром»

Тульский футбол 13:42
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«Оренбург» официально отказался играть с «Краснодаром» молодежной командой

BetOn 13:19
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«Оренбург»: Не хотим ставить «Краснодар» перед сложным выбором

Советский спорт 13:17
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