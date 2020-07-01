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«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.В источнике
С чего всё начиналось
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В «Оренбурге» объяснили, почему решили не выставлять молодежь против «Урала»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев — об отмене матча с «Уралом». «Оренбург» пропускает второй матч подряд из-за коронавируса.
Спорт-Экспресс 03:58
Подробнее о событии
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В «Оренбурге» объяснили, почему решили не выставлять молодёжный состав на матч с «Уралом»

RT на русском 05:24
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Дмитрий Андреев: «Сыграть молодежью? К чему это все? Чудес в футболе не бывает»

Футбол на Куличках 04:48
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Спортивный директор «Оренбурга»: не хотим выставлять на «Урал» молодёжку, зачем подрывать авторитет РПЛ?

Metaratings 04:50
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