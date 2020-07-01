«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.В источнике
С чего всё начиналось
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев — об отмене матча с «Уралом». «Оренбург» пропускает второй матч подряд из-за коронавируса.