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Газета.RuГазета.Ru
«Оренбург» объявил имя нового президента клуба
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Генеральный директор "Газпром добыча Оренбург" по корпоративной защите Василий Еремякин назначен на пост президента "Оренбурга", сообщается на официальном сайте команды.В источнике
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Замгендиректора «Газпром добычи Оренбург» Еремякин стал президентом «Оренбурга»

Sports.ru 09:02
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Василия Еремякина назначили новым президентом ФК «Оренбург»

РИА Оренбуржье 08:41
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В футбольном клубе «Оренбург» назначили нового президента

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