«Оренбург» объявил об уходе главного тренера
Пресс-служба профессионального футбольного клуба "Оренбург" сообщает, что со стороны клуба было принято решение не продлевать соглашение с главным тренером Константином Емельяновым. Его должность временно займет Ильшам Айткулов.В источнике
С чего всё начиналось
— Руководство футбольного клуба «Оренбург» благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении на официальном сайте «Оренбурга».
Эхо Москвы в Оренбурге 06:27