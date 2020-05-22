«Оренбург» объявил об уходе главного тренера

Пресс-служба профессионального футбольного клуба "Оренбург" сообщает, что со стороны клуба было принято решение не продлевать соглашение с главным тренером Константином Емельяновым. Его должность временно займет Ильшам Айткулов.