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«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Sports.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург1:02
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин. «Оренбург» проинформировал, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции.В источнике
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Константин Парамонов
футболист
Пока ничего не знаем о техническом поражении. Мы ещё надеемся, что нам дадут сыграть с разрешения Роспотребнадзора. Сегодня мы проходим тесты, ровно как и руководство.Чемпионат11:45
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В «Оренбурге» объяснили, почему согласились на техническое поражение

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«Краснодар» не сыграет второй тур подряд. Следующий матч – с «Ростовом»

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