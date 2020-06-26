«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин. «Оренбург» проинформировал, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции.