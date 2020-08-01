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В матче первого тура ФНЛ «Оренбург» победил брянское «Динамо»
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Джоэль Фамейе из оренбургской Ганы забил мяч в ворота «Динамо-Брянск». Игра закончилась со счётом «1-0», не в пользу нашей команды.В источнике
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Оренбург обыграл брянское Динамо

Наш Брянск.Ru 12:40
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«Оренбург» обыграл «Динамо-Брянск», «Текстильщик» и «Велес» поделили очки

Чемпионат 12:24
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Гол Фамейе принес победу «Оренбургу» в 1-м туре ФНЛ

Sport24.ru 12:08 
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