«Оренбург» попросит «Рубин» перенести матч 5 июля в Казани
1 июля стало известно, что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало местному клубу проведение встречи 25-го тура против екатеринбургского «Урала», так как у десяти представителей «Оренбурга» подтвержден коронавирус.В источнике
С чего всё начиналось
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение игры. Для «Оренбурга» это уже второй пропущенный матч и очередное техническое поражение: ранее команда не смогла сыграть дома с «Краснодаром». 5 июля у «Оренбурга» по календарю матч в Казани против «Рубина».
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 00:52
Татар-информ 1 июля в 11:22
Советский спорт 1 июля в 11:18