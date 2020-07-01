Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение игры. Для «Оренбурга» это уже второй пропущенный матч и очередное техническое поражение: ранее команда не смогла сыграть дома с «Краснодаром». 5 июля у «Оренбурга» по календарю матч в Казани против «Рубина».