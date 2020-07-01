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«Оренбург» попросит «Рубин» перенести матч 5 июля в Казани
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1 июля стало известно, что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало местному клубу проведение встречи 25-го тура против екатеринбургского «Урала», так как у десяти представителей «Оренбурга» подтвержден коронавирус.В источнике
С чего всё начиналось
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«Оренбург» опять пропускает тур из-за коронавируса. Воскресный матч с «Рубином», похоже, тоже перенесут

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение игры. Для «Оренбурга» это уже второй пропущенный матч и очередное техническое поражение: ранее команда не смогла сыграть дома с «Краснодаром». 5 июля у «Оренбурга» по календарю матч в Казани против «Рубина».
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 00:52
Подробнее о событии
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«Оренбург» опять пропускает тур из-за коронавируса. Воскресный матч с «Рубином», похоже, тоже перенесут

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 00:52
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Леонид Слуцкий выразил надежду, что матч «Рубина» с «Оренбургом» состоится

Татар-информ 1 июля в 11:22
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Леонид Слуцкий: Надеюсь, что игра с «Оренбургом» состоится

Советский спорт 1 июля в 11:18
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