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«Оренбург» проиграл ЦСКА в домашнем матче
Prognozist
  • Известия0:48
В матче 27 тура Чемпионата России футбольный клуб «Оренбург» на домашнем поле проиграл ПФК ЦСКА (Москва).В источнике
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