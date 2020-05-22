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«Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым
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«Оренбург» отказался продлить контракт с главным тренером Константином Емельяновым. Как уточняется на официальном сайте клуба, временно исполнять обязанности наставника будет Ильшат Айткулов. В «Оренбурге» поблагодарили Емельянова за проделанную работу и пожелали успешного продолжения карьеры.В источнике
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С чего всё начиналось
— Руководство футбольного клуба «Оренбург» благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении на официальном сайте «Оренбурга».
Матч ТВ вчера в 06:23
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ФК «Оренбург» не стал продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым

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«Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым

Sport24.ru вчера в 06:23 
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