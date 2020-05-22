«Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым

«Оренбург» отказался продлить контракт с главным тренером Константином Емельяновым. Как уточняется на официальном сайте клуба, временно исполнять обязанности наставника будет Ильшат Айткулов. В «Оренбурге» поблагодарили Емельянова за проделанную работу и пожелали успешного продолжения карьеры.