«Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым
«Оренбург» отказался продлить контракт с главным тренером Константином Емельяновым. Как уточняется на официальном сайте клуба, временно исполнять обязанности наставника будет Ильшат Айткулов. В «Оренбурге» поблагодарили Емельянова за проделанную работу и пожелали успешного продолжения карьеры.В источнике
С чего всё начиналось
— Руководство футбольного клуба «Оренбург» благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении на официальном сайте «Оренбурга».
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 06:27