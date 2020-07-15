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Зенит — Оренбург 4:1
Soccernews.ru
  • Пятый канал1:31
«Зенит» открыл счёт на второй минуте матча 29-го тура РПЛ с «Оренбургом».В источнике
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