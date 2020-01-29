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Президент «Оренбурга»: взяли бы Кокорина в аренду
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Глава оренбургского клуба Владимир Кияев оценил возможность аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина. "Оренбург" заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин.В источнике
С чего всё начиналось
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Президент «Оренбурга»: «Мы заинтересованы в Кокорине. Хотели бы взять его в аренду»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев рассказал о желании приобрести нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Ранее агент и отчим игрока Кирилл Логинов подтвердил, что Кокорин поедет на сбор с «Зенитом-2». «Оренбург» заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин.
Sport24.ru 05:48 
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Александр Кокорин может перейти в «Оренбург»

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