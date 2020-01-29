Президент «Оренбурга» Владимир Кияев рассказал о желании приобрести нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Ранее агент и отчим игрока Кирилл Логинов подтвердил, что Кокорин поедет на сбор с «Зенитом-2». «Оренбург» заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин.