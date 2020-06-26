НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Спорт-Экспресс
  • Телеканал Санкт-Петербург1:02
Поединок «Оренбург» «Краснодар» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции.В источнике
72
Подробнее о событии
alt

«Краснодар» не сыграет второй тур подряд. Следующий матч – с «Ростовом»

Sports.ru вчера в 11:59
alt

Анзор Кавазашвили: «Оренбург» правильно не пошел по пути «Ростова». 0:10 отпугнут любого спонсора

Советский спорт вчера в 14:51
alt

«Оренбург» объяснил, почему отказался играть с «Краснодаром» молодежным составом

Sport24.ru вчера в 11:40 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости