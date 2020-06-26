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«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»
Спорт-Экспресс
  • Телеканал Санкт-Петербург1:02
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в футбольном клубе "Оренбург" выявили вспышку коронавируса.В источнике
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