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Орещук: «Чалову надо не об Англии думать, а как бы в аренду не отдали»
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Футбольный функционер Роман Орещук высказал мнение о нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове.В источнике
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Орещук: «Чалову надо не об Англии думать, а как бы в аренду не отдали»

Евро-футбол.ру 06:33
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Орещук: Чалову нужно не об Англии думать, а как бы тебя в аренду не отдали

Футбол России 06:08
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«Чалову нужно не об Англии думать, а как бы тебя в аренду не отдали». Роман Орещук — о дерби

Sportbox.RU 05:48
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