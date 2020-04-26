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Орещук объяснил, как коронавирус повлияет на российский футбол
RT на русском
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал, как пандемия коронавируса скажется на российском футболе.В источнике
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Агент Орещук: У нас 3/4 игроков зарабатывают, как в приближающемся к топ-уровню клубе Бундеслиги. Зачем им куда-то ехать? А вирус заставит

Спорт уик-энд 07:54
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Орещук: многие российские футболисты не заслуживают своих зарплат

Газета.Ru 06:39
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Орещук объяснил, как коронавирус повлияет на российский футбол

Sportbox.RU 06:10
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