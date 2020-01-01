По информации источника Metaratings.ru, решение уговорить Гончаренко вернуться в ЦСКА принял лично новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, который был избран на эту должность после перехода 77,6% акций ЦСКА под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ.