Орешкин не принимал решение о возвращении Гончаренко в ЦСКА
Новый председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин не уговаривал главного тренера Виктора Гончаренко и не принимал решение по его возвращению в клуб.В источнике
С чего всё начиналось
По информации источника Metaratings.ru, решение уговорить Гончаренко вернуться в ЦСКА принял лично новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, который был избран на эту должность после перехода 77,6% акций ЦСКА под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ.