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Орешкин не принимал решение о возвращении Гончаренко в ЦСКА
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Новый председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин не уговаривал главного тренера Виктора Гончаренко и не принимал решение по его возвращению в клуб.В источнике
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С чего всё начиналось
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Решение вернуть Гончаренко в ЦСКА принял лично Орешкин, а не Гинер

По информации источника Metaratings.ru, решение уговорить Гончаренко вернуться в ЦСКА принял лично новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, который был избран на эту должность после перехода 77,6% акций ЦСКА под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ.
Metaratings вчера в 09:52
Подробнее о событии
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Председатель совета директоров ЦСКА Орешкин не вмешивался в процесс принятия решения по Гончаренко

Футбол России 08:23
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Орешкин не принимал решение по Ганчаренко

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Орешкин не принимал решения по Гончаренко в ЦСКА (Sport24)

Sports.ru 07:22
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