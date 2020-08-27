Орлов - о матче «Зенит» - «Динамо»: бело-голубые - редкие костоломы

Журналист Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом".