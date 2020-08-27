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Орлов - о матче «Зенит» - «Динамо»: бело-голубые - редкие костоломы
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Журналист Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом".В источнике
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Орлов: «„Динамо“ – костоломы редкие. Дзюбу и Азмуна они забили»

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Геннадий Орлов: Не надо паникерства и разговоров, что у Семака нет «плана Б». Все у нас впереди

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Орлов: динамовцы – костоломы редкие

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