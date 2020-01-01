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Орлов: «„Динамо“ – костоломы редкие. Дзюбу и Азмуна они забили»
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Комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по итогам матча пятого тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Зенитом», в котором москвичи победили 1:0.В источнике
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Орлов: «„Динамо“ – костоломы редкие. Дзюбу и Азмуна они забили»

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