Орлов: «„Динамо“ – костоломы редкие. Дзюбу и Азмуна они забили»

Комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по итогам матча пятого тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Зенитом», в котором москвичи победили 1:0.