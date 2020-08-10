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Орлов: «Думал, Газизов снимет порчу со „Спартака“, но нет»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Евро-футбол.ру
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал постоянные скандалы, связанные с работой судей на поединках московского «Спартака».В источнике
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Орлов: «Думал, Газизов снимет порчу со „Спартака“, но нет»

Евро-футбол.ру 04:20
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Орлов: «Думал, Газизов придет в „Спартак“ и снимет порчу, связанную с судейскими ошибками»

BetOn вчера в 17:19
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Орлов: «Сейчас у „Спартака“ черная полоса. Думал, Газизов придет и снимет порчу, связанную с судейскими ошибками»

Sport24.ru вчера в 17:00 
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