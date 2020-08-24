Орлов: Кокорин не является профессионалом на 100 процентов

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Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Спартака» Александре Кокорине. В интервью «Спорт-Экспрессу» Орлов отметил, что Кокорин может попадать под чье-то влияние. В источнике