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Орлов: Кокорин не является профессионалом на 100 процентов
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Спартака» Александре Кокорине. В интервью «Спорт-Экспрессу» Орлов отметил, что Кокорин может попадать под чье-то влияние.В источнике
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С чего всё начиналось
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Геннадий Орлов: «Кокорин как герой из сказки, которого могут увести в сторону. Ему нужно взять пример со Смолова»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов порассуждал о перспективах форварда Александра Кокорина в «Спартаке». Нападающий пока не провел за москвичей ни одного матча из-за травмы. «С Кокориным произошла небольшая ошибка».
Спорт-Экспресс 08:50
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