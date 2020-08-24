Орлов: Кокорин не является профессионалом на 100 процентов
Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Спартака» Александре Кокорине. В интервью «Спорт-Экспрессу» Орлов отметил, что Кокорин может попадать под чье-то влияние.В источнике
С чего всё начиналось
Известный телекомментатор Геннадий Орлов порассуждал о перспективах форварда Александра Кокорина в «Спартаке». Нападающий пока не провел за москвичей ни одного матча из-за травмы. «С Кокориным произошла небольшая ошибка».