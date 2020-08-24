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Орлов: Кокорин не является профессионалом на 100 процентов
Metaratings
  • CT news0:45
Орлов отметил, что Александр хороший футболист, однако он не осмеливается заявить, что тот профессионал на все 100%. Комментатор считает футболистов теми, кто должен сосредоточиться именно на спорте и отбросить все, что может помешать им в профессиональном росте.В источнике
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С чего всё начиналось
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Геннадий Орлов: «Кокорин как герой из сказки, которого могут увести в сторону. Ему нужно взять пример со Смолова»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов порассуждал о перспективах форварда Александра Кокорина в «Спартаке». Нападающий пока не провел за москвичей ни одного матча из-за травмы. «С Кокориным произошла небольшая ошибка».
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