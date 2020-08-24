Орлов: Кокорин не является профессионалом на 100 процентов

Орлов отметил, что Александр хороший футболист, однако он не осмеливается заявить, что тот профессионал на все 100%. Комментатор считает футболистов теми, кто должен сосредоточиться именно на спорте и отбросить все, что может помешать им в профессиональном росте.