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Орлов: Судьи оказали «Зениту» медвежью услугу, засчитав гол Дзюбы
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о голе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ против "Урала" (1:1).В источнике
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Орлов: Судьи оказали «Зениту» медвежью услугу, засчитав гол Дзюбы

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Геннадий Орлов — о голе Дзюбы: Судьи оказали «Зениту» медвежью услугу. В Москве сразу говорят, что все куплены

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