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Орлов: Судьи оказали «Зениту» медвежью услугу, засчитав гол Дзюбы

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о голе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ против "Урала" (1:1).