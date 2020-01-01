Орлов: «Теперь „Зениту“ помогают „Сочи“ и „Спартак“»

Московский клуб набирает ход и будет отнимать очки у конкурентов "Зенита" в этом нет сомнений. То же самое сделал "Сочи", который обыграл "Краснодар".