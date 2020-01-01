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Орлов: «Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА»
Футбол России
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
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  • Нева Спорт
Известный комментатор Геннадий Орлов не верит, что форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.В источнике
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Орлов: Вагнер точно не вернется в ЦСКА. Посмотрите на его фото - это взрослый человек

Футбол России 15:03
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Известный комментатор заявил, что Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА

Sport.ru 14:59
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Орлов: Посмотрите на фото Вагнера Лава. Он не вернется в ЦСКА, это взрослый человек

Нева Спорт 14:58
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