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Орлов – о коронавирусе: Россию оберегает прививка от туберкулёза
Sports.ru
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Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением относительно того, как в России протекает пандемия коронавируса.В источнике
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Орлов сравнил число умерших от коронавируса в России и США: «Видимо, нас оберегает прививка от туберкулеза»

Sport24.ru 02:27 
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Орлов – о коронавирусе: Россию оберегает прививка от туберкулёза

Metaratings 01:59
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Геннадий Орлов рассказал, почему в России меньше заразившихся коронавирусом, чем в США

Soccernews.ru вчера в 16:51
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