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Орлов назвал Аршавина легендой Санкт-Петербурга
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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вероятном назначении бывшего футболиста "Зенита" Андрея Аршавина в структуру клуба, передает Sport24.В источнике
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