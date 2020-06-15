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Газета.RuГазета.Ru
Орлов назвал Аршавина легендой Санкт-Петербурга
Петербургский дневник
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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вероятном назначении бывшего футболиста "Зенита" Андрея Аршавина в структуру клуба, передает Sport24.В источнике
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Орлов объяснил, почему Аршавин стал известен во всем футбольном мире

Петербургский дневник 10:16
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Орлов: «Аршавин – легенда Санкт-Петербурга, он будет хорошим помощником для „Зенита“»

Sport.ru 10:13
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Орлов рад возвращению Аршавина в «Зенит»

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