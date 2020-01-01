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Орлов назвал причину ухода Сёмина из «Локомотива»
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Напомним, «Локомотив» отказался продлевать контракт с Юрием Сёминым. Новым тренером команды стал сербский специалист Николич.В источнике
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Орлов ответил на вопрос, почему «Локомотив» не продлил контракт с Семиным

Футбол России 03:01
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Орлов рассказал, почему испортились отношения Семина с руководством «Локомотива»

Bookmaker-ratings.ru 01:10
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Орлов назвал причину ухода Сёмина из «Локомотива»

ГЛАС.RU 00:52
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