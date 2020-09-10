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Газета.RuГазета.Ru
Орлов не считает Влашича выдающимся игроком
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике московского ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашиче.В источнике
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Орлов: «Не сказал бы, что Влашич выдающийся игрок. В „Зенит“ надо брать выдающегося легионера»

Sport24.ru вчера в 13:10 
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Чепчугов: «С удивлением прочёл слова Орлова о Влашиче»

Евро-футбол.ру вчера в 13:41
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Орлов: Влашич – хороший игрок, но не выдающийся

Metaratings вчера в 12:13
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