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Орлов отреагировал на высказывание Уткина про «Зенит»
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Геннадий Орлов считает, что бюджет не может стать главной причиной побед клуба в национальном первенстве. Слова футбольного эксперта передаёт «Эхо Москвы в Петербурге».В источнике
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Орлов о «Зените» и «Газпроме»: «Это не бюджетные деньги. Не надо натаскивать на то, что бабушки платят за газ, а потом деньги идут на «Зенит»

Sports.ru 07:59
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Орлов ответил Уткину на слова о том, что причина победы «Зенита» — 19 миллиардов

BetOn 07:26
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Орлов отреагировал на высказывание Уткина про «Зенит»

ГЛАС.RU 07:25
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