Орлов ответил на критику Уткина в адрес «Зенита»

Обо всем рассказал спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». Он признает, что взгляды на футбол у них с коллегой Василием Уткиным разные.