НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»«Урал» вырвал победу у «Динамо» благодаря голу ПогребнякаГендиректор «Зенита» заявил, что клубу придется «затянуть пояса»Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКАДаниил Квят может потерять место в AlphaTauri из-за ФеттеляGazeta.SPbОрлов ответил на критику Уткина в адрес «Зенита»Спорт день за днем11Спорт день за днемGazeta.SPbФутбол РоссииГазета.RuНева СпортЧемпионатГЛАС.RUBookmaker-ratings.ruСпорт уик-эндSports.ruCT newsОбо всем рассказал спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». Он признает, что взгляды на футбол у них с коллегой Василием Уткиным разные.В источнике Комментировать45Подробнее о событии Геннадий Орлов: «Зенит» не тратит бюджетных денегСпорт день за днем 10:56Орлов не согласен с Уткиным, что успех «Зенита» связан только с деньгамиЕвро-футбол.ру 09:31Орлов о «Зените» и «Газпроме»: «Это не бюджетные деньги. Не надо натаскивать на то, что бабушки платят за газ, а потом деньги идут на «Зенит»Sports.ru 07:59рекламаГлавное«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»«Урал» вырвал победу у «Динамо» благодаря голу ПогребнякаГендиректор «Зенита» заявил, что клубу придется «затянуть пояса»Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКАДаниил Квят может потерять место в AlphaTauri из-за ФеттеляНовости