НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Gazeta.SPbGazeta.SPb
Орлов ответил на критику Уткина в адрес «Зенита»
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Gazeta.SPb
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Чемпионат
  • ГЛАС.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт уик-энд
  • Sports.ru
  • CT news
Обо всем рассказал спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». Он признает, что взгляды на футбол у них с коллегой Василием Уткиным разные.В источнике
47
Подробнее о событии
alt

Геннадий Орлов: «Зенит» не тратит бюджетных денег

Спорт день за днем 10:56
alt

Орлов не согласен с Уткиным, что успех «Зенита» связан только с деньгами

Евро-футбол.ру 09:31
alt

Орлов о «Зените» и «Газпроме»: «Это не бюджетные деньги. Не надо натаскивать на то, что бабушки платят за газ, а потом деньги идут на «Зенит»

Sports.ru 07:59
реклама
Главное
Новости