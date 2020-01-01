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Орлов поблагодарил Петржелу за то, что из «Зенита» ушёл «совок»
Metaratings
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Олимпиада Токио 2020
Комментатор Геннадий Орлов рассказал об изменениях в стане «Зенита», которые привнёс главный тренер команды Властимил Петржела.В источнике
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Орлов рассказал о сумрачной атмосфере в «Зените» при Луческу

Vprognoze.ru 07:42
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Комментатор Орлов рассказал о сумрачной атмосфере в «Зените» при тренере Луческу

Олимпиада Токио 2020 07:24
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Орлов о Луческу: Он пытался убрать свободу из «Зенита». Хотел вернуть Совок

Нева Спорт 06:25
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