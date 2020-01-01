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Орлов ответил Федуну на его критику в адрес судей
Спорт день за днем
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  • Газета.Ru
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Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который раскритиковал работу судей.В источнике
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Орлов увидел отсутствие логики в высказываниях владельца «Спартака»

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