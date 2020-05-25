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Орлов поздравил «Зенит» с днем рождения
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт уик-энд
Известный комментатор Геннадий Орлов поздравил петербургский "Зенит" с 95-летием, передает Sport24.В источнике
Подробнее о событии
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Орлов поздравил «Зенит» с днем рождения

Газета.Ru 07:20
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Боярский надеется, что «Зенит» выиграет Лигу чемпионов

Bookmaker-ratings.ru 07:19
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Орлов поздравил «Зенит» с днем рождения: «Хочется пожелать, чтобы команда всегда достойно выступала в Европе»

Sport24.ru 07:06 
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