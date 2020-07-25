Орлов не исключает возможного перехода Кокорина в «Спартак»

Скорее всего, у Кокорина есть предложение от "Спартака" и он может продолжить карьеру там. Кокорин в глазах "Зенита" человек непредсказуемый, вот это его подводит, он не профессионал на все 100%, речь не только о футболе, а еще о том, как он себя ведет за пределами футбольного.