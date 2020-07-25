Орлов не исключает возможного перехода Кокорина в «Спартак»
Скорее всего, у Кокорина есть предложение от "Спартака" и он может продолжить карьеру там. Кокорин в глазах "Зенита" человек непредсказуемый, вот это его подводит, он не профессионал на все 100%, речь не только о футболе, а еще о том, как он себя ведет за пределами футбольного.В источнике
С чего всё начиналось
Контракт 29-летнего Александра Кокорина с «Зенитом» истекает нынешним летом. Ранее сообщалось, что «Спартак» сделает предложение футболисту, на счету которого 7 голов в 10 матчах РПЛ сезона-2019/20.