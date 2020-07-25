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Орлов не исключает возможного перехода Кокорина в «Спартак»
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Скорее всего, у Кокорина есть предложение от "Спартака" и он может продолжить карьеру там. Кокорин в глазах "Зенита" человек непредсказуемый, вот это его подводит, он не профессионал на все 100%, речь не только о футболе, а еще о том, как он себя ведет за пределами футбольного.В источнике
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С чего всё начиналось
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Орлов: «Наверняка у Кокорина есть предложение от „Спартака“. Возможно, он окажется именно там»

Контракт 29-летнего Александра Кокорина с «Зенитом» истекает нынешним летом. Ранее сообщалось, что «Спартак» сделает предложение футболисту, на счету которого 7 голов в 10 матчах РПЛ сезона-2019/20.
Sport24.ru 09:09 
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Орлов: возможно, Кокорин окажется в «Спартаке»

RT на русском 11:41
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Орлов: Кокорин в глазах «Зенита» человек непредсказуемый, он не профессионал на все 100%

Футбол России 10:12
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Орлов: «Получится ли у Кокорина в „Спартаке“? Всё зависит от него»

Sport.ru 10:10
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