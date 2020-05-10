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Орлов раскритиковал «Локомотив» за намерение расстаться с Семиным
Газета.Ru
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Локомотив» не должен расставаться с главным тренером клуба Юрием Семиным.В источнике
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Орлов - о Семине: за что его снимать? Ну что это такое? Это неприлично

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