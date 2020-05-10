НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт день за днемСпорт день за днем
Орлов раскритиковал «Локомотив» за намерение расстаться с Семиным
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Спорт день за днем
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Локомотив» не должен расставаться с главным тренером клуба Юрием Семиным.В источнике
Подробнее о событии
alt

Орлов раскритиковал «Локомотив» за намерение расстаться с Семиным

Спорт день за днем 14:32
alt

Геннадий Орлов: «Увольнение Семина — это неприлично»

Спорт-Экспресс 13:58
alt

Орлов прокомментировал возможную отставку Семина

Газета.Ru 13:56
реклама
Главное
Новости