НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Орлов считает, что Аршавин не подсиживал Малафеева в «Зените»
RT на русском
  • RT на русском
  • LiveSport.ru
  • Metaratings
  • Чемпионат
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • Soccernews.ru
  • Нева Спорт
  • Zenit-fk.ru
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Piter.tv
Ранее сообщалось, что Аршавин получит руководящий пост в спортивном департаменте «Зенита», заместитель спортивного директора клуба Малафеев объявил об уходе из команды.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Орлов: Аршавин не подсиживал Малафеева

Спорт день за днем 11:59
alt

Орлов — про Аршавина: "Он не подсиживал Малафеева в "Зените"

Sport.ru 11:56
alt

Орлов считает, что Аршавин не подсиживал Малафеева в «Зените»

Metaratings 11:35
реклама
Главное
Новости