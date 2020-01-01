Орлов раскритиковал Ерохина за матч с «Уфой»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" критически высказался об игре полузащитника "Зенита" Александра Ерохина в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против "Уфы" (0:0).