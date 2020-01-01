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Орлов раскритиковал Ерохина за матч с «Уфой»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" критически высказался об игре полузащитника "Зенита" Александра Ерохина в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против "Уфы" (0:0).В источнике
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Орлов: то, что Ерохин не забил - это отсутствие мастерства

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