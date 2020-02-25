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Орлов рассказал, что у Кузяева есть предложение от «Спартака»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
Комментатор Геннадий Орлов в эфире "ГСО Live" рассказал, что полузащитник "Зенита" Далер Кузяев может продолжить карьеру в "Динамо" или "Спартаке".В источнике
Подробнее о событии
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Полузащитника «Зенита» Кузяева ждут в «Спартаке»

Sport.ru 14:30
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Орлов: «У Кузяева есть предложения от „Спартака“ и „Динамо“»

Бомбардир.ру 14:20
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Комментатор Орлов: Кузяевым интересуются московские клубы

Газета.Ru 14:15
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