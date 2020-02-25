Орлов рассказал, что у Кузяева есть предложение от «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов в эфире "ГСО Live" рассказал, что полузащитник "Зенита" Далер Кузяев может продолжить карьеру в "Динамо" или "Спартаке". В источнике