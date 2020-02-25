НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеОпределились все участники плей-офф Кубка ГагаринаСтала известна реакция Овечкина на переход Ковальчука в «Вашингтон»Марадона поддержит «Наполи» в матче с «Барселоной»Нападающий киевского «Динамо» серьезно наказан за употребление допингаОрлов рассказал, что у Кузяева есть предложение от «Спартака»Футбол РоссииОрлов рассказал, что у Кузяева есть предложение от «Спартака»Sports.ru5Sports.ruСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииSportbox.RUГазета.RuКомментатор Геннадий Орлов в эфире "ГСО Live" рассказал, что полузащитник "Зенита" Далер Кузяев может продолжить карьеру в "Динамо" или "Спартаке".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Полузащитника «Зенита» Кузяева ждут в «Спартаке»Sport.ru 14:30Орлов: «У Кузяева есть предложения от „Спартака“ и „Динамо“»Бомбардир.ру 14:20Комментатор Орлов: Кузяевым интересуются московские клубыГазета.Ru 14:15рекламаГлавноеОпределились все участники плей-офф Кубка ГагаринаСтала известна реакция Овечкина на переход Ковальчука в «Вашингтон»Марадона поддержит «Наполи» в матче с «Барселоной»Нападающий киевского «Динамо» серьезно наказан за употребление допингаОрлов рассказал, что у Кузяева есть предложение от «Спартака»Новости